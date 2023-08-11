مسيّرات أوكرانيا تؤرق العاصمة الروسيّة.. وتُعطّل الرحلات الجويّة في مطارَين

مبنى متضرر في موسكو من هجمات طائرات مسيرة - أرشيفية من رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الجمعة، طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق نحو هدف غير محدد في موسكو، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة على العاصمة الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات الروسية مطاري فنوكوفو وكالوجا على بعد حوالي 150 كيلومترًا من جنوب غرب العاصمة، بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة. وأعيد فتح المطارين في وقت لاحق.

وقالت الوزارة في بيان: “… تمّ إحباط محاولة من جانب النظام في كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو”، مضيفة أنّ الطائرة المسيرة تحطمت وسقطت في غابة غربي موسكو.

وتابعت: “لا يوجد ضحايا ولا أضرار”.

وأعلن مطار فنوكوفو في وقت سابق، أنه اضطر إلى تعليق جميع الرحلات “لأسباب خارجة عن سيطرة المطار”، وأضاف أنّه أعاد توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى في منطقة موسكو. ولم يقدم معلومات أخرى.

وتم استنئاف الرحلات في مطاري فنوكوفو وكالوجا في وقت لاحق.

وزادت الضربات بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو/ أيار. وتم استهداف مناطق مدنية في العاصمة في وقت لاحق في مايو، كما استُهدفت منطقة تجارية في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في الشهر الجاري.

وقالت روسيا أمس الخميس إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، كانت تسعى إلى مهاجمة موسكو وأكبر مدينة في شبه جزيرة القرم.

وهاجمت زوارق أوكرانية موجهة عن بعد في الأيام القليلة الماضية، ناقلة وقود روسية وقاعدة بحرية في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

ولا تعلق أوكرانيا عادة على المسؤول عن الهجمات على الأراضي الروسية إلا أنّ مسؤوليها عبروا علنًا عن رضاهم عن تلك الهجمات.