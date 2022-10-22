مسيّرات إيران تهددها بمزيد من العزلة

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها أن دور المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا يهدد بالمزيد من الخلافات بين طهران والغرب.

وجاء في التقرير: “الانحياز إلى جانب موسكو يهدد إيران بالمزيد من العزلة، في الوقت الذي يواجه فيه قادة الجمهورية الإسلامية اضطرابات داخلية واسعة، وأزمات اقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية.. فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على إيران بسبب إمداد روسيا بالطائرات المسيرة والقمع ضد المتظاهرين”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم: “إذا استخدمت روسيا المزيد من الأسلحة الإيرانية في أوكرانيا، فإن المحادثات المتوقفة بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي عرضت رفع العقوبات عن طهران، ستواجه احتمالات قاتمة”.

ونقلت الصحيفة قول محللين “إن خامنئي ينظر للتدخل في أوكرانيا، في وقت يتعثر فيه غزو موسكو، كوسيلة للرد على القوة الأمريكية في مكان آخر غير أرض إيران”.

وقال أليكس فاتانكا، رئيس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط: “خامئني حصد الكثير من موسكو خلال السنوات الماضية، وعندما طرق الروس الباب وطلبوا المساعدة كان من الصعب عليه أن يقول لهم لا”.

وأضاف فاتانكا: “مع وصول المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، منحت الحرب الأوكرانية الفرصة لخامنئي كي يحقق ما دافع عنه لسنوات، وهو التحول إلى الشرق، وتخفيف العلاقات الاقتصادية مع الغرب، وبناء علاقات مع الآخرين المناهضين للولايات المتحدة، مثل روسيا والصين، لتعويض تأثير العقوبات الغربية”.