مسيّرات تحيط بسفينة أسطول الحرية "حنظلة" وتفعيل خطة الطوارئ

أفادت قناة “الجزيرة” بأن مسيّرات تحيط بسفينة أسطول الحرية “حنظلة”، وتم تفعيل خطة الطوارئ على السفينة التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، في حين أكد تحالف أسطول الحرية انقطاع الاتصال بها.

وأفاد التحالف، في بيان عبر حسابه على تليغرام، أن جميع الاتصالات انقطعت مع الفريق على متن سفينة “حنظلة”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الطائرات المسيّرة بالقرب من السفينة. وهذا يعني أنه ربما تم اعتراضها أو مهاجمتها”.

ودعا التحالف، متابعيه إلى توجيه رسالة إلى ممثلي حكوماتهم ووسائل الإعلام المحلية، للضغط على إسرائيل للسماح للسفينة بالمغادرة وضمان وصولها الآمن إلى غزة.

وأظهرت بيانات -رصدتها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة عبر موقع الملاحة البحرية “مارين ترافيك”- أن السفينة “نافارن” المعروفة باسم “حنظلة”، التي ترفع علم بريطانيا، كانت تواصل تقدمها في البحر المتوسط مقتربة من المياه الإقليمية الشمالية لمصر.

وحسب البيانات، كانت السفينة على بُعد نحو 123 ميلا بحريا من السواحل المصرية، بعد أن قطعت أكثر من 530 ميلا بحريا منذ مغادرتها الساحل الأوروبي.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر منصة إكس أن السفينة اقتربت من السواحل الشمالية لمصر.

منع إسرائيل من مهاجمة السفينة

وقد طالب ناشطون أميركيون وفرنسيون من فريق السفينة “حنظلة” حكوماتهم بالتدخل لمنع إسرائيل من مهاجمة السفينة أو اعتراضها.

وأكد الناشطون، الذين يسعون لكسر حصار غزة، أن تحركهم نابع من شعورهم بالمسؤولية تجاه ما وصفوها بـ”جريمة الإبادة” في القطاع الفلسطيني.

وأبحرت “حنظلة” الأحد الماضي من ميناء غاليبولي الإيطالي، وعلى متنها 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، بينهم 7 أميركيين، ومن ضمنهم الممثل اليهودي الأميركي جاكوب بيرغر، وعضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، والنائب الفرنسي غابرييل كاتالا، إضافة إلى مراسل الجزيرة محمد البقالي.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن “حنظلة” سفينة صيد قديمة صنعت عام 1968، ولا تحمل سوى الناشطين وبعض الهدايا البسيطة. وأشار إلى أنها الرحلة الـ36 لأسطول الحرية منذ إنشائه.