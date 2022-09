مشاهد صادمة من بريطانيا .. تصادم أكثر من 100 سيارة اثر حادث نتيجة العاصفة (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صادم لـ100 سيارة في حالة اصطدام على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب العاصفة يونيس.

ووفق فيديو نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة “يونيس”.

كما أصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، صباح اليوم السبت، إشعارًا آخر بـ “لا تسافر” بعد أن أثارت العاصفة “يونيس” اضطرابا واسعا في السفر، أمس الجمعة.

وتوقعت السلطات البريطانية أن تستمر فوضى السفر بسبب العاصفة اليوم، مع بدء السلطات جهود كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.

وأمس حثت السلطات الملايين على البقاء في منازلهم، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.

وأسفرت العاصفة القادمة من المحيط الأطلسي نحو شمال غرب أوروبا، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

Over 100 vehicles involved in pileup on Illinois interstate during winter storm pic.twitter.com/3kp5Qto8Rg

— The Sun (@TheSun) February 19, 2022