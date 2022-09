مشاهد مرعبة لتعامل إيران مع المحتجين ودعوات لتحرك دولي عاجل

مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في إيران والتي وصلت لأكثر من 80 مدينة، دخلت الاحتجاجات المتواصلة في إيران الأحد يومها التاسع، على الرغم من كافة الأساليب التي اعتمدتها السلطات ضد المتظاهرين.

فمن الضرب إلى إطلاق الرصاص الحي عمداً مرورا بقطع الإنترنت، وثق العديد من الناشطين أساليب الأمن في التعاطي مع التظاهرات التي رأى مراقبون للشأن الإيراني أنها الأقوى منذ عام 2019، والأكثر أهمية أيضاً، لاسيما أنها شملت أطيافاً متنوعة من الشعب الإيراني عرقياً أو حتى طبقياً (ميسورين أم فقراء).

وظهر في بعض التسجيلات عناصر أمن يطلقون الذخيرة الحية على ما يبدو، باتجاه متظاهرين غير مسلحين في بيرانشهر وماهاباد وأورميا.

كذلك، شوهد عنصر أمن في فيديو نشرته “إيران هيومن رايتس”، طلق النار من رشاش إي.كيه-47 باتجاه متظاهرين في شهري ري، بالضواحي الجنوبية لطهران.

ضرب محتجات

إلى ذلك، وثق ناشطون مقاطع مصورة تظهر ضرب الشرطة والأمن لمحتجات وسط الشارع، مؤكدين أن مثل تلك الانتهاكات هي التي أدت سابقا إلى وفاة معتقلات ومن ضمنهم مهسا أميني.

In this video, you can see the brutal behavior of #Iran's special police units with women participating in the protests. See how this police sergeant hits the head of a woman against a stone on the side of the street all because she protested the mandatory hijab!#Mahsa_Amini pic.twitter.com/tFLOPrPTa3

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 24, 2022