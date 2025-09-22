مشرعون أمريكيون يجرون محادثات مع وزير الدفاع الصيني

كشف تقرير مشترك أن وفداً من المشرعين الأمريكيين التقى اليوم الاثنين وزير الدفاع الصيني دونغ جيون في بكين خلال زيارة نادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بما في ذلك الاتصالات بين الجيشين.

وزارت مجموعة من المشرعين الأمريكيين الصين لإجراء محادثات أمس الأحد، وهو أول وفد من مجلس النواب يزورها منذ عام 2019، حيث يكثف أكبر اقتصادين في العالم مشاركتهما في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات الثنائية.

وتأتي الرحلة، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، حيث يسعى كلا البلدين إلى إيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأمريكية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية تيك توك، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان، التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

ويرأس الوفد الأمريكي النائب الديمقراطي آدم سميث. وهو رئيس سابق وكبير الديمقراطيين الحاليين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، التي تشرف على الولايات المتحدة. وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وقال سميث لشبكة إن بي سي نيوز في التاسع من سبتمبر أيلول إن فتح الحوار الثنائي أمر مهم، مضيفا: “مجرد الحديث مع الصين لا يعني تأييد كل ما يفعلونه. يبدو الأمر كما لو أن الصين دولة كبيرة وقوية. نحن بلد كبير وقوي. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن ذلك”.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الزيارة، أجرى وزير الدفاع بيت هيعسيث أول محادثة له مع نظيره الصيني دونع جون، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع الصين ولكنها ستحمي مصالحها الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.