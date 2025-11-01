السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
مشرعون أمريكيون يكثفون دعواتهم لشقيق الملك تشارلز لكشف علاقته بإبستين

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 5:40 مساءً
الأمير أندرو . رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت أن أعضاء في لجنة في الكونغرس الأمريكي تحقق في قضية جيفري إبستين كثفوا دعواتهم لآندرو ماونتباتن وندسور، شقيق الملك تشارلز، من أجل الحصول على إجابات حول علاقاته برجل الأعمال الراحل المدان في قضايا جنسية.

وجرّد الملك تشارلز شقيقه من لقب الأمير وطرده من قصره في أراضي قلعة وندسور يوم الخميس، وذلك استجابة للغضب الذي تصاعد حيال آندرو على مدى سنوات بسبب سلوكه وسمعته.

وقال قصر بكجنهام إن الإجراءات ضده كانت ضرورية على الرغم من استمرار آندرو في إنكار الاتهامات الموجهة له.

وبعد قرار الملك، تصاعدت المطالب في الولايات المتحدة لآندرو بالكشف عن كل ما يعرفه عن إبستين، لا سيما في ضوء التعبير عن التعاطف مع ضحايا الانتهاكات الوارد في بيان القصر يوم الخميس.

وقالت بي.بي.سي إن أربعة ديمقراطيين على الأقل من أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي تحقق في تعامل الحكومة الأمريكية مع قضية إبستين، جددوا الدعوات لآندرو من أجل الإدلاء بشهادته.

ونقلت بي.بي.سي عن عضو الكونجرس الديمقراطي راجا كريشنامورتي قوله “كن صريحا، تعال أمام الكونجرس الأمريكي، واشهد طواعية، لا تنتظر أمر الاستدعاء تعال واشهد وأخبرنا بما تعرفه”.

وأضاف “ليس فقط لتحقيق العدالة للناجيات، بل لمنع حدوث ذلك مرة أخرى”.

وقال عضو ديمقراطي آخر في الكونجرس هو سوهاس سوبرامانيام إن آندرو يمكنه الإدلاء بشهادته عن بعد بحضور محام والتحدث مع اللجنة في جلسة خاصة.

وقال وزير التجارة البريطاني كريس براينت أمس الجمعة لبي.بي.سي إن آندرو يتعين عليه الذهاب إلى الولايات المتحدة للإجابة على الأسئلة حول إبستين.

    المصدر :
  • رويترز

