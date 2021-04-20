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مشروع "الضغط الأقصى"... لمنع واشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي

20 - أبريل - 2021
اميركا وايران

العقوبات الأمريكية على إيران مستمرة

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أعلنت لجنة البحوث الجمهورية في مجلس النواب الأمیركي، أنها ستكشف غداً الأربعاء عن مشروع “الضغط الأقصى” ضد النظام الإيراني، برفقة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

ويسعى المشروع إلى توسيع العقوبات ضد طهران ومنع الولايات المتحدة من العودة إلى الاتفاق النووي.
ناجحة للغاية

كما أشارت اللجنة إلى أن المشروع يسعى إلى تعزيز استراتيجية إدارة ترمب لممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، والتي يقول المنظمون إنها كانت “ناجحة للغاية” حتى الآن.

ويقول مؤيدو مشروع “الضغط الأقصى” إن هدفهم هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية، كما أكدوا أن إيران يجب أن تكف عن تمويل الإرهاب الدولي.

كما شددت لجنة البحوث الجمهورية على أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن تمويل الإرهاب الدولي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء جلسة ثالثة للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وإعلان أطراف فيينا تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بحسب “العربية”.

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