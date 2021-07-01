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مشروع قانون أميركي يفرض عقوبات على ميليشيا عراقية تابعة لإيران

1 - يوليو - 2021
الكونغرس

الكونغرس

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بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على الميليشيات المدعومة من طهران في العراق وسوريا، يضغط أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري على إدارة بايدن للموافقة على فرض عقوبات على جماعة إرهابية تدعمها إيران.

دفع النائب جريج ستيوبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بتشريع من شأنه أن يعاقب ميليشيات كتائب سيد الشهداء وهي جماعة إرهابية رائدة مدعومة من إيران كانت من بين المجموعات التي تعرضت للضربات الجوية الأميركية.

يعتبر تشريع ستيوب هو أحد الإجراءات العديدة التي يقودها الجمهوريون، والتي من شأنها زيادة العقوبات على وكلاء إيران حتى على إيران نفسها.

ينتظر مشروع قانون ستيوب الذي يقدمه مع عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب جيم بانكس النظر فيه من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. وقال ستيوب إنه يضغط على زملائه أعضاء اللجنة للمضي قدما في التشريع في ضوء الضربات الأميركية الأخيرة على المتشددين الإيرانيين.

مشروع القانون، المسمى قانون معاقبة إرهابيي الميليشيات المدعومة من إيران، سيعاقب كتائب سيد الشهداء والملقبة KSS، وقادتها وقنوات تمويلها، حيث تحظى الجماعة بدعم وتمويل الحرس الثوري وتعمل بشكل وثيق مع ميليشيات حزب الله وهي الجماعة الوحيدة التي لم تخضع للعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بحسب “العربية”.

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