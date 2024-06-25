مشروع قانون في الكونغرس يحد من سلطات أي رئيس أمريكي في تأخير مساعدات الأسلحة لإسرائيل!

تتجه النقاشات نحو إقرار مشروع قانون جديد من شأنه تقييد سلطات أي رئيس أمريكي فيما يتعلق بعرقلة المساعدات العسكرية لإسرائيل دون إشعار الكونغرس.

وقد انضم عضوا مجلس الشيوخ ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) وجيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ لتقديم هذا المشروع.

وقال المشرعون، وغالبيتهم ممن حصلوا على تبرعات ضخمة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مقابل دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً ومالياً إن مشروع القانون يهدف إلى ” الحفاظ على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل”.

وإذا تم إقراره، فسيؤدي مشروع القانون إلى توسيع إشراف الكونغرس على تعامل الرئيس مع التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وإذا اقتضت الأصوات الكافية ذلك، فقد يعلق الكونغرس مؤقتًا قدرة الرئيس على تأخير أو رفض أو منع إسرائيل من تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال السيناتور روبيو: “بينما أضعفت إدارة بايدن دعمنا لإسرائيل… من الأهمية بمكان أن نكون قادرين على إجراء رقابة مناسبة على تصرفات الإدارة التي تزيد من تآكل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها” .

ومن غير المرجح أن يمر مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فإنه سيتطلب من الرئيس إخطار الكونغرس قبل خمسة عشر يومًا من اتخاذ أي إجراءات لتأخير أو وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وسيكون لدى الكونغرس بعد ذلك فرصة لتمرير قرار مشترك يرفض تصرفات الرئيس.

وبمجرد إقراره، لن يتمكن الرئيس من تأخير أو رفض تسليم إسرائيل الأسلحة المتفق عليها مسبقًا لمدة 10 أو 180 يومًا إذا تم استخدام حق النقض على القرار أو الموافقة عليه، على التوالي.