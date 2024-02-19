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مشروع قرار أمريكا في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

منذ 10 دقائق
أحد اجتماعات مجلس الأمن

أحد اجتماعات مجلس الأمن

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اقترحت الولايات المتحدة اليوم الاثنين 19شباط/فبراير الجاري، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على “دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن” وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.

ولم يتضح بعد متى أو ما إذا كان سيطرح مشروع القرار للتصويت. وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر أن يصوت المجلس، المؤلف من 15 عضوا، يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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