الجمعية العامة تطالب موسكو بـ “انسحاب كامل وغير مشروط” من أوكرانيا

في خطوة تزيد من عزلة روسيا دبلوماسيا، انطلقت جلسة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، لمطالبة روسيا بوقف القتال فورا في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، لصالح قرار يطالب روسيا بالانسحاب “بشكل فوري وغير مشروط” من أوكرانيا.

وصوتت 141 دولة لصالح القرار في حين عارضته خمس دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

ووقف معظم ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مصفقين بعد صدور النتائج على شاشة ضخمة في الجلسة.

ويستنكر القرار بأشد العبارات ما يصفه بـ “عدوان” روسيا على أوكرانيا، ويؤكد حرب روسيا على أوكرانيا مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

ويفرض القرار على روسيا التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، ويطالب روسيا بسحب جميع قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط.

ودعت الأمم المتحدة روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك فورا كما يطالب قرار الأمم المتحدة بعبور آمن خارج أوكرانيا وتيسير وصول المساعدة الإنسانية.

روسيا خانت الأمم المتحدة

بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام الجمعية، إن روسيا خانت الأمم المتحدة “وينبغي عليها وقف عدوانها فورا على أوكرانيا”.

ونددت غرينفيلد. بما وصفته بـ “الاجتياح الكامل لدولة عضو في الأمم المتحدة” بقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ودعت بالمناسبة روسيا للتوقف عن حربها “التي لا مبرر لها ولم تأت نتيجة أي استفزاز”، مضيفة: “نقف سويا لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها للقانون الدولي وأزمة حقوق الإنسان البشعة التي نشهدها”.

وتابعت: “يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.