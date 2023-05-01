مشروع مشترك لبناء مصنع صلب في السعودية

قالت شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل)، وهي أكبر شركة منتجة للصلب مدرجة في الصين، اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع ألواح صلب.

قالت باوستيل في بيان إنها ستستحوذ على حصة نسبتها 50 بالمئة في المشروع المشترك، بينما ستستحوذ كل من أرامكو والصندوق على 25 بالمئة لكل منهما.

وذكرت الشركة أنه بموجب المشروع المشترك ستُبنى قاعدة لتصنيع الصلب في السعودية بقدرة سنوية مصممة تبلغ 2.5 مليون طن من حديد الاختزال المباشر (الحديد الاسفنجي) و 1.5 مليون طن من ألواح الفولاذ، مضيفة أن المشروع ما زال خاضعا للموافقات التنظيمية.

وورد في البيان أن باوستيل تهدف إلى إدخال قاعدة التصنيع مرحلة التشغيل بحلول نهاية 2026.

وقالت الشركة في البيان إن المشروع سيكون مزودا بفرن لحديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي وفرن القوس الكهربائي، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 60 بالمئة مقارنة مع الانبعاثات الناجمة عن عملية تصنيع الصلب بفرن الصهر التقليدي.

وباوستيل شركة تابعة لمجموعة باوو الصينية للصلب، وهي أكبر مصنع للصلب في العالم.