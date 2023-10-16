خالد مشعل: من بين الأسرى لدينا جنود من رتب عسكرية "عالية" في فرقة غزة

أشار رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الخارج خالد مشعل اليوم الاثنين، إلى أن الحركة “لديها ما يكفيها” حتى تتمكن من إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف مشعل للتلفزيون العربي، حسبما نقلت قناة تابعة للحركة على تيليغرام، أن حماس لن تدخر جهدا في استخدام الأسرى لديها وسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وبعد وقت قصير من إدلاء مشعل بهذه التصريحات المتعلقة بالأسرى الذين خطفهم مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري، ومنهم إسرائيليون وغير إسرائيليين، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، في تصريحات منفصلة إن غير الإسرائيليين “ضيوف” سيتم إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال أبو عبيدة “لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم… سنقوم بإطلاق سراح المحتجزين من الجنسيات المختلفة، عندما يتاح ذلك ميدانيا”.

واحتجز مقاتلو حماس عشرات الرهائن بعد أن اجتاحوا تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل مما أدى لمقتل أكثر من 1300 شخص. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الحركة تحتجز 199 رهينة في غزة، بينما تقول حماس إن لديها ما بين 200 و250 أسيرا.

وقال مشعل “هناك ستة آلاف أسير وأسيرة في السجون الصهيونية، والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى”.

وأضاف أن الحركة لديها “أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة”.

ويعتقد أن من بين الأسرى مواطنين من تايلاند وألمانيا وغيرهما. وأعلنت دول أخرى أن لها مواطنين في عداد المفقودين. ويعتقد كذلك أن إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة من بين الأسرى لدى حماس.

وقال موسى أبو مرزوق، وهو مسؤول كبير آخر في حماس، اليوم إن استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يحول دون إطلاق سراح الأسرى الأجانب.