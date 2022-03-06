الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها

منذ 13 ساعة
"ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية

"ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

في مشهد مخيف من مشاهد الحرب الروسية الأوكرانية “الملتهبة” على أكثر من جبهة، ظهر صاروخ أوكراني، من طراز Stinger الأميركي الصنع، في فيديو بثته وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تويتر أمس السبت، وهو يمضي كالأفعى إلى هليكوبتر روسية، رصدها رادار محلي عند دخولها الجو الأوكراني، ونسفها بثانية واحدة حيث “كوّمها” على الأرض مشتعلة بالنار.

وكتبت الوزارة معلّقة على الفيديو البالغة مدته نصف دقيقة: “هكذا يموت المحتلون الروس. هذه المرة في طائرة هليكوبتر. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها.. معاً لتحقيق النصر”. بحسب الترجمة الفورية لـ”غوغل ترانسلايت” من اللغة الأوكرانية الى اللغة العربية.

ولم تتضمن الترجمة نوع الهليكوبتر، ولا نوع الصاروخ الذي أتى عليها بالكامل، وجعلها كأنها لم تكن. إلا أن عددا ممن كتبوا 650 تعليقا على الفيديو، أكدوا أنه “ستينغر” الأميركي، فقد بدا أن بعضهم على معرفة به، ووصفوه بأنه أرض- جو، أسرع من الصوت، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء لحبس الحرارة المنبعثة من محرك جسم محلق على ارتفاع يقل عن 3000 متر، وبلمح البصر ينطلق نحوه ويرديه برأس متفجر وزنه 3 كيلوغرامات.

وكانت الولايات المتحدة، وافقت عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ولأول مرة، على شحن سريع لكميات من “ستينغر” المحمول عادة على الكتف، لدعم محاولات القوات الأوكرانية احتواء تقدم القوات الروسية، في صفقة وافق عليها البيت الأبيض، وبثت الوكالات خبرها، مرفقا بأهم مواصفات الصاروخ البالغ مداه 5 كيلومترات، أهمها أن وزنه 15 كلغ، وطوله 1.52 متر وقطره 70 ملم، وسرعته 2400 كيلومتر بالساعة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

العملة الروسية
بعد تراجع الروبل.. عمّال أتراك في روسيا يحتجّون على تدنّي رواتبهم
تدمير أحد الجسور في كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عزل كييف عن ضواحيها.. الاستعداد لتفجير آخر جسر غرب العاصمة
جنود من الجيش الاسرائيلي
مقتل شاب فلسطيني بعد هجومه على موقع عسكري اسرائيلي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير العمل ​مصطفى بيرم​
رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
"ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
عناصر من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية