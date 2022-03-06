مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها

في مشهد مخيف من مشاهد الحرب الروسية الأوكرانية “الملتهبة” على أكثر من جبهة، ظهر صاروخ أوكراني، من طراز Stinger الأميركي الصنع، في فيديو بثته وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تويتر أمس السبت، وهو يمضي كالأفعى إلى هليكوبتر روسية، رصدها رادار محلي عند دخولها الجو الأوكراني، ونسفها بثانية واحدة حيث “كوّمها” على الأرض مشتعلة بالنار.

وكتبت الوزارة معلّقة على الفيديو البالغة مدته نصف دقيقة: “هكذا يموت المحتلون الروس. هذه المرة في طائرة هليكوبتر. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها.. معاً لتحقيق النصر”. بحسب الترجمة الفورية لـ”غوغل ترانسلايت” من اللغة الأوكرانية الى اللغة العربية.

ولم تتضمن الترجمة نوع الهليكوبتر، ولا نوع الصاروخ الذي أتى عليها بالكامل، وجعلها كأنها لم تكن. إلا أن عددا ممن كتبوا 650 تعليقا على الفيديو، أكدوا أنه “ستينغر” الأميركي، فقد بدا أن بعضهم على معرفة به، ووصفوه بأنه أرض- جو، أسرع من الصوت، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء لحبس الحرارة المنبعثة من محرك جسم محلق على ارتفاع يقل عن 3000 متر، وبلمح البصر ينطلق نحوه ويرديه برأس متفجر وزنه 3 كيلوغرامات.

وكانت الولايات المتحدة، وافقت عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ولأول مرة، على شحن سريع لكميات من “ستينغر” المحمول عادة على الكتف، لدعم محاولات القوات الأوكرانية احتواء تقدم القوات الروسية، في صفقة وافق عليها البيت الأبيض، وبثت الوكالات خبرها، مرفقا بأهم مواصفات الصاروخ البالغ مداه 5 كيلومترات، أهمها أن وزنه 15 كلغ، وطوله 1.52 متر وقطره 70 ملم، وسرعته 2400 كيلومتر بالساعة.