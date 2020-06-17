“مشهد مروع”… كوريا الشمالية تنشر فيديو وصور تفجير مكتب الاتصال المشترك

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كشفت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو وصور توثق لحظات تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.

ونشر تلفزيون تشوسون المركزي الكوري الشمالي، في تقريره الأول، مقطع فيديو يظهر تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وذلك حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وحسب الوكالة: “تبلغ مدة الفيديو 33 ثانية، ويحتوي على لحظات انهيار مبنى مكتب الاتصال المشترك مع أصوات صاخبة”، كما “تظهر في الفيديو لقطات لتحطم النوافذ الزجاجية لمبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا بجوار مركز الاتصال المشترك”.

كما نشرت صحيفة “رودونغ شينمون” الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية ست صور ملونة للحظة تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بعنوان “فاتحة موسيقية مشؤومة تدل على بدء إجراءات الإفلاس التام للعلاقات بين الكوريتين، وتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل”.

وتوثق صورتان، من ست صور نشرتها الصحفية، مبنى مركز الاتصال المشترك المكون من 4 طوابق ومبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المكون من 15 طابقا قبل تدميرهما، فيما يظهر في صورتين أخريين مبنى مركز الاتصال المشترك المدمر بالكامل مع الحطام المتطاير وحافة مبنى مركز دعم مجمع كيسونغ الصناعي المحاط بالدخان الرمادي والغبار المنبعثين من الانهيار.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، أمس الثلاثاء، تفجير مكتب الاتصال المشترك بمدينة كيسونغ الحدودية، مؤكدة أنها ستعيد قواتها إلى المجمع الصناعي بقرية كيسونغ على الحدود الغربية ومنطقة منتجع كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي.