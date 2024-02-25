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مصادر أمنية مصرية: محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع في قطر

منذ ساعة واحدة
الدمار في غزة

الدمار في غزة

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كشفت مصادر أمنية مصرية أن قطر ستستضيف محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين القادمين بحضور ممثلين من كل الأطراف بمن فيهم حماس وإسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النهائي.

وأضافت أن اجتماعا آخر سيعقد في القاهرة في وقت لاحق، والذي من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه وتحديدا فيما يتعلق بالرهائن.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة، وقالت إنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.

كما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، إذ من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

هذا وعبرت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاؤلها بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان وذلك بعدما تنازلت حماس عن بعض مطالبها لإنجاز صفقة التبادل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة في ظل تفاقم المأساة الإنسانية جراء الحصار الخانق، لليوم الـ142 من العدوان، في حين تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.

    المصدر :
  • رويترز

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