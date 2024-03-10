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مصادر أمنية: مصر تجري اتصالات مع حماس وإسرائيل بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 24 دقيقة
مشاهد عن الدمار في غزة

مشاهد عن الدمار في غزة

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كشف مصدران أمنيان مصريان أن مصر تجري اتصالات مع عدد من كبار الشخصيات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل ووسطاء آخرين اليوم الأحد في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدران أن الاتصالات المصرية مع حماس وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) جرت اليوم بتفويض من الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة للجانبين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين خطفهم مقاتلو حماس من إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وقال الموساد أمس السبت إن الجهود الرامية للتوصل إلى الاتفاق مستمرة على الرغم من تضاؤل ​​الآمال في الوصول إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان.

وانتهت قبل أيام في القاهرة أحدث جولة من المحادثات في غياب وفد الاحتلال الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

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