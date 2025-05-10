مصادر أميركية تكشف: التفاوض مع بوتين صعب للغاية!

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه، مشيرا إلى أن التفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صعب، وفق ما كشفت مصادر أميركية مطلعة.

فخلال لقاء مع مجموعة من كبار المانحين في ناديه بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وصف ترامب صعوبة إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب ما قال أشخاص كانوا حاضرين.

كما قال الرئيس الأميركي إن التفاوض مع بوتين كان صعبًا للغاية، وإنه أراد “الحصول على كل شيء”، حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أحد الحاضرين.

أتت تلك المعلومات بعدما ألمح ترامب أكثر من مرة سابقا إلى قرب الاتفاق بين موسكو وكيييف.

فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بأن ترامب وفريقه “يركزون على إحلال السلام في جميع أنحاء العالم”. و أضافت قائلة مؤخرا “نحن أقرب إلى السلام في الحرب الروسية الأوكرانية من أي وقت مضى”.

علما أن ترامب كان دعا يوم الخميس الماضي 8\5\2025 إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، ملوحاً بفرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

فردت كييف مرحبة، ومعتبرة أنه سيكون مؤشرا جديا على نية الروس بالانخراط في عملية السلام.

في حين لم تسلم موسكو جوابها بعد، علما أن الكرميلن كان رفض سابقا هدنة لمدة 30 يوما اقترحها الجانب الأميركي، معتبراً أنها تتطلب المزيد من الشروط.