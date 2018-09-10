مصادر: السيستاني يرفض المرشحين الـ5 لرئاسة الحكومة

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كشف صباح الساعدي، القيادي في ائتلاف #سائرون المنضوي في تحالف “الإعمار والإصلاح”، عن ورود إبلاغ وصفه بـ”الرسمي” من المرجع الديني علي السيستاني برفضه تولي الأسماء الخمسة المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية، وعلى رأسها حيدر العبادي.

وأضاف الساعدي أن المرجع #السيستاني أبلغ المفاوض الإيراني في اجتماع في النجف أن كلاً من حيدر العبادي ونوري المالكي، فضلاً عن هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم، لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وسبق أن دعا السيستاني إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بـ”القوة والحزم”، وطالب بتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.

كما لفت الساعدي إلى أن “ائتلاف سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر لا يدعم العبادي لولاية ثانية، مشيراً لوجود مرشحين آخرين.

يذكر أن تحالفي “سائرون” و”الفتح” (الذي يقوده القائد في ميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري) سبق أن طالبا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستقالة.

ويستمر الصراع السياسي على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بين تحالف يقوده نوري المالكي وهادي العامري والمدعوم من إيران، في مواجهة تحالف “الإعمار والإصلاح” الذي يقوده مقتدى الصدر وحيدر العبادي.

المصدر العربية