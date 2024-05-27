مصادر: شاحنات المساعدات تصل إلى غزة.. ولكن دون تسليم أي إمدادات

قالت مصادر إن أكثر من 100 شاحنة مساعدات تمكنت من الوصول إلى قطاع غزة صباح اليوم الاثنين 27\5\2024 بعد اتفاق على إعادة توجيه المعونات من خلال معبر كرم أبو سالم الحدودي، ولكن لم يتسن توزيع الإمدادات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وهناك حاجة ماسة إلى تسليم المساعدات، إذ لم يصل سوى القليل منها إلى جنوب غزة منذ السادس من مايو\أيار عندما سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع على بعد نحو 3.5 كيلومتر من معبر كرم أبو سالم، وهو نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة.

وستكون هذه أكبر عملية تسليم للمساعدات إلى جنوب غزة حتى الآن منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على رفح، حيث لم تعبر منذ ذلك الحين أي شاحنات الحدود إلى القطاع في معظم الأيام.

وبدأت القوات الإسرائيلية هجوما بريا في شرق رفح منذ نحو ثلاثة أسابيع. وقال مسؤولون الاثنين إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق هائل تسبب في مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح، مما أثار استنكار زعماء العالم.

وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إن 123 شاحنة مساعدات عبرت الحدود وسلمت البضائع إلى الأمم المتحدة. وأكد مصدر إسرائيلي أنه تم إدخال المساعدات إلى غزة وتسليمها للشركاء.

وقال مصدر إغاثي مصري إن أربع شاحنات وقود عبرت الحدود أيضا.

لكن مسؤولين من الأمم المتحدة وفلسطينيين قالوا لرويترز إن الشاحنات الفلسطينية التي ذهبت لنقل المساعدات عند المعبر عادت فارغة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة في غزة “مرت الشاحنات عبر (معبر كرم أبو سالم) لكن لم يكن من الممكن تفريغ حمولتها بسبب الهجمات الصاروخية أمس وغارات سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية”، مشيرا إلى أن الإمدادات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت الرئاسة المصرية يوم الجمعة إن مصر والولايات المتحدة اتفقتا على استخدام معبر كرم أبو سالم لحين الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وترفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح.

وكان من المتوقع أن تصل نحو 200 شاحنة أمس الأحد، وهو عدد لا يزال أقل مما يقول المسؤولون إنه مطلوب في القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون شخص. ويقول مراقبون إن المجاعة في بعض مناطق غزة صارت وشيكة.

وقال عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز‭‭ ‬‬الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرويترز إن المركز، وهو مؤسسة خيرية تمولها السعودية، أرسل إلى غزة اليوم الاثنين سفينة تحمل نحو 500 طن من المساعدات من الأغذية والإمدادات الطبية ومواد أخرى للإيواء.

ومن المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء العريش المصري في غضون يوم واحد قبل تفريغها لتُسلم في نهاية المطاف في جنوب غزة.