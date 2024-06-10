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مصادر طبية: استشهدا 35 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

منذ 19 دقيقة
قصف إسرائيلي على غزة

قصف إسرائيلي على غزة

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أفادت مصادر طبية بأن 35 فلسطينيا قتلوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” “استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.

وأفادت مراسلتنا بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط دوار العلم غربي مدينة رفح.

كما قتل مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.

    المصدر :
  • وكالات

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