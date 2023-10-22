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مصادر طبية: سقوط أكثر من 50 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية

منذ 16 دقيقة
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة (وكالة شهاب)

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قالت مصادر طبية في غزة اليوم الأحد إن أكثر من 50 شهيداً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الليلة الماضية.

وفي آخر المستجدات وبعد المزاعم الإسرائيلية التي تحاول التبرّؤ من مجزرة مستشفى المعمداني الأهلي في غزة، والتي راح ضحيتها نحو 500 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الكندية، اليوم الأحد 22\10\2023، أن “إسرائيل” ليست المسؤولة عن قصف المستشفى.

وأضافت في بيان أن “التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر 2023”.

كما أشارت إلى أن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق بطريق الخطأ من غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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