مصادر فلسطينية: حماس ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية، بينما يفر الفلسطينيون النازحون من شمال غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، متجهين جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 25 سبتمبر 2025. رويترز

أفادت مصادر فلسطينية للـ “العربية”، الخميس، أن حركة حماس ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة.

وقالت المصادر الفلسطينية إن الفصائل أبدت مخاوفها تجاه بعض البنود الغامضة بخطة الرئيس الأميركي، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.

وأشارت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة.

وأردفت المصادر الفلسطينية بأن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان.

وذكرت تقارير أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليةَ نسف منازل ومربعات سكنية داخل الأحياء.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، قالت إن مناقشاتٍ وصفتها بالحساسة تَجري حاليًا بشأن مقترح الرئيس ترامب؛ لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت أن البيت الأبيض لن يصدر أي بيان في الوقت الحالي، وأن الملف بيد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والرئيس ترامب.