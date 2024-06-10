الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصادر: قوات الاحتلال تنكرت بزي فلسطينيين خلال عملية النصيرات

منذ ساعتين
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

خلال الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، كشفت تقارير عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لتكتيكات جديدة خلال عملياتها، حيث انتقلت إلى التنكر بزي فلسطينيين خلال إنقاذها للأسرى الإسرائيلين في وسط غزة.

وذكرت تقارير من CNN أن بعض القوات الخاصة الإسرائيلية استخدمت زي فلسطينيين كغطاء خلال عملية إنقاذ دموية نفذتها في مخيم النصيرات للاجئين بغزة.

ونقل المحلل الأمني باراك رافيد عن شهود عيان في المنطقة أن هذا الزي كان غطاءً لهوية الجنود الإسرائيليين خلال العملية.

تمكنت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية من استعادة 4 أسرى، ولكنها أسفرت عن مقتل العشرات في أحداث دامية.

وأفاد رافيد أن هناك “اشتباكًا عنيفًا” وقع بعد عملية الأسرى.

يأتي هذا الحدث في سياق التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبرز الانتقال الجديد في تكتيكات الاحتلال في التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير بوتين
بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال أسابيع
التضخم في مصر
تباطؤ التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. أوكرانيا تُدمر طائرة شبحية روسية من طراز "Su 57"

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات
غزة تحت النار
كيف تمت عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين؟
علم الاتحاد الأوروبي
نداء عاجل من رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا قوية وموحدة.. "يريدون تدمير أوروبا"!