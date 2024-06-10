مصادر: قوات الاحتلال تنكرت بزي فلسطينيين خلال عملية النصيرات

خلال الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، كشفت تقارير عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لتكتيكات جديدة خلال عملياتها، حيث انتقلت إلى التنكر بزي فلسطينيين خلال إنقاذها للأسرى الإسرائيلين في وسط غزة.

وذكرت تقارير من CNN أن بعض القوات الخاصة الإسرائيلية استخدمت زي فلسطينيين كغطاء خلال عملية إنقاذ دموية نفذتها في مخيم النصيرات للاجئين بغزة.

ونقل المحلل الأمني باراك رافيد عن شهود عيان في المنطقة أن هذا الزي كان غطاءً لهوية الجنود الإسرائيليين خلال العملية.

تمكنت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية من استعادة 4 أسرى، ولكنها أسفرت عن مقتل العشرات في أحداث دامية.

وأفاد رافيد أن هناك “اشتباكًا عنيفًا” وقع بعد عملية الأسرى.

يأتي هذا الحدث في سياق التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبرز الانتقال الجديد في تكتيكات الاحتلال في التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة.