مصادر لـ"رويترز": أمريكا تطلب من دول رفض اتفاق خفض انبعاثات السفن أو مواجهة رسوم جمركية

قال مسؤولون ومصادر أمريكية وأوروبية لرويترز “إن الولايات المتحدة طلبت من دول رفض اتفاق الأمم المتحدة لخفض انبعاثات الوقود البحري أو مواجهة رسوم جمركية وقيود على التأشيرات ورسوم في الموانئ”.

وتتطلع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأمريكية، وهو ما يتضمن الاضطلاع بدور أكبر في حركة الشحن العالمية، وتستخدم الرسوم الجمركية سلاحا لانتزاع شروط أفضل من شركاء واشنطن التجاريين.

وتوصلت دول في أبريل نيسان إلى مسودة اتفاق من خلال المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من شأنه أن يفرض رسوما على السفن التي تنتهك المعايير العالمية لانبعاثات الكربون.

وانسحبت واشنطن من المحادثات التي جرت في أبريل نيسان وأفضت إلى مسودة الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة في أغسطس آب إنها ستتخذ إجراءات ضد الدول التي دعمت هذا الاتفاق بدعوى أنه سيضع أعباء غير ضرورية على قطاع الشحن دون أن يساعد كثيرا في الحد من الانبعاثات.

وقالت أربعة مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إن وزارة الخارجية الأمريكية تواصلت خلال الأيام الماضية مع دول أخرى أعضاء في المنظمة البحرية الدولية لتحذيرها من تبني ما يسمى “إطار عمل صافي (الانبعاثات) الصفري”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة “تستكشف بنشاط وتستعد للعمل على اتخاذ إجراءات… منها الرسوم الجمركية و/أو فرض قيود على التأشيرات و/أو رسوم الموانئ في حال نجاح هذا الجهد عندما يجري التصويت في الدورة الاستثنائية للمنظمة البحرية الدولية في أكتوبر”.

وقال متحدث باسم وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية إن الحكومة الهولندية تلقت تحذيرا شفهيا من ممثلي الحكومة الأمريكية الذين قالوا إن هولندا قد تواجه رسوما جمركية أو إجراءات أخرى في سياق الرد إذا أيدت اعتماد هذا الإطار.

ولم يتضح ما هي الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي اتصلت بها واشنطن.

وتتولى المنظمة البحرية الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتضم 176 دولة في عضويتها، مسؤولية تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.

ويمثل الشحن البحري العالمي ما يقرب من ثلاثة بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وصُمم اتفاق المنظمة البحرية الدولية لتسريع عملية إزالة الكربون. ويمر نحو 90 بالمئة من التجارة العالمية عن طريق البحر، ومن المتوقع أن ترتفع الانبعاثات في حالة عدم وجود آلية متفق عليها.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية “توفر الجلسة المقبلة (للمنظمة البحرية الدولية) في أكتوبر المنصة المناسبة لمعالجة أي مخاوف من الدول الأعضاء قبل عملية تبني” هذا الإطار.

تم إقرار مسودة الاتفاق بأغلبية 63 دولة، مع تصويت 16 دولة بالرفض وامتناع 24 دولة عن التصويت. وستكون هناك حاجة إلى أغلبية لاعتماده إذا تم طرحه للتصويت. وقالت مصادر إن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إقرار اتفاق إذا امتنع عدد أكبر من الدول عن التصويت.