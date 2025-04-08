مصادر لـ"رويترز": إدارة ترامب تعمل على استئناف بعض برامج المساعدات الخارجية

قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز “إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت اليوم الثلاثاء لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الخارجية”.

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أيضا موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور.

وذكرت رويترز أمس الاثنين أن إدارة ترامب أنهت برامج مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها أفغانستان واليمن والصومال وسوريا، وهي برامج تتجاوز إجمالا 1.3 مليار دولار.

وقال لوين في الرسالة الداخلية للموظفين بالبريد الإلكتروني واطلعت عليها رويترز “نعتذر عن كل الارتباك فيما يتعلق ببرامج المساعدات”.

وأضاف “هناك الكثير من الأطراف المعنية ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، هذا خطأي وأنا أتحمل المسؤولية”.

وذكر مصدران أن هذا التراجع جاء بعد ضغط من داخل الإدارة ومن الكونجرس، وأيضا بعد تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إنهاء المساعدات يعد “حكما بالإعدام” على الملايين.

كانت التخفيضات أحدث تحرك في حملة إدارة ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي هيئة المساعدات الإنسانية الأمريكية الرئيسية.

وألغت الإدارة الأمريكية مساعدات خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فترة ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.