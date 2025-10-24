مصادر لـ"رويترز": هجوم بطائرات مسيرة يضرب صادرات النفط من حقل كاراشاجاناك في كازاخستان

إن حقل كاراشاجاناك للنفط في قازاخستان، الذي تعمل فيه شركتا النفط العملاقتان شيفرون وشل، سيضطر إلى تقليص صادراته في نوفمبر تشرين الثاني بعد ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة في روسيا.

وأدى هجوم بطائرات مسيرة في 19 أكتوبر تشرين الأول على محطة أورينبورج الروسية لمعالجة الغاز إلى إجبار المحطة على وقف استيراد الغاز من كاراشاجاناك.

وينتج الحقل النفط الخام ومكثفات الغاز وينقل الخام إلى البحر الأسود عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين.

وقال أحد المتعاملين إن “جدول تحالف خط أنابيب بحر قزوين لشهر أكتوبر باق دون تغيير، ولكن سيجري تقليص جدول نوفمبر”.

وذكرت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز أن من المقرر أن يخفض حقل كاراشاجاناك إنتاج النفط بما يتراوح بين 20 و22 ألف برميل يوميا بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدران مطلعان إن الهجوم أرغم مشغلي الحقل على تقليص إنتاجه بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.