مصادر لـ"رويترز": واشنطن وموسكو تبحثان سبل استئناف تدفق غاز روسيا إلى أوروبا

قالت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات بين واشنطن وموسكو لرويترز “إن مسؤولين من واشنطن وموسكو أجروا مناقشات حول مساعدة أمريكية في إحياء مبيعات الغاز الروسي إلى القارة”، في ظل حالة من الفتور في علاقات أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة.

وقلصت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، وهي خطوة كبدت شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز خسائر بقيمة سبعة مليارات دولار في العام التالي.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات ذوبان الجليد في علاقات الغاز.

وقالت مصادر قريبة من المناقشات الثنائية إن تحديد دور جديد لموسكو في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي قد يساعد في تعزيز التوصل لاتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسعى كثيرون من المشترين في أوروبا للحصول على إمدادات بديلة، لكن بالنسبة لبعضهم ظل الوضع كما هو، ويقول مسؤولو الصناعة إن عددا منهم قد يعودون بمجرد التوصل لاتفاق سلام.

أما بالنسبة لروسيا، فلا شيء أضر باقتصادها أكثر من خسارة معظم سوق الغاز في أوروبا منذ ثلاث سنوات.

وتوفر روسيا الآن 19 بالمئة من الطلب الأوروبي على الغاز، بعد أن كانت تزودها بنسبة 40 بالمئة، وتتألف بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي المسال وبعض الغاز المتدفق عبر تركيا في خط أنابيب “ترك ستريم”.

وقد تساعد مشاركة واشنطن في إعادة مبيعات الغاز الروسي موسكو في التغلب على المعارضة السياسية بمعظم أنحاء أوروبا.

وقال مصدران دبلوماسيان ومصدر في البيت الأبيض إن مشاركة الولايات المتحدة ستفيد واشنطن أيضا، مما يمنحها بروزا وربما بعض السيطرة على كمية الغاز الروسي العائد إلى أوروبا.

ومنذ عام 2022، لجأت أوروبا إلى الحصول على الغاز من مصادر أخرى، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.