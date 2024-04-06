مصادر مصرية: القاهرة ستستضيف الأحد اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في غزة

ذكرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، السبت، أن القاهرة ستستضيف الأحد اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بقطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة”.

وأضافت: “بدعوة مصرية وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة”.

كما أشارت إلى أن “رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة”.

وكانت حركة حماس أعلنت بدورها، السبت، أن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفدا “سيتوجه الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر”، مشيرة إلى أن مطالبها “تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة”.

وأكدت أن هذه “مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها”.

وكانت وكالة “أسوشييتد برس” نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن كتب الجمعة إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.