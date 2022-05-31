"مصانع الكيماويات" تعرقل تقدّم الروس في سيفيرودونيتسك

القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك تحاول الصمود في وجه الهجوم الروسي المتواصل (رويترز)

يتواصل القتال العنيف سيفيرودونيتسك الأوكرانية، حيث سيطرت القوات الروسية على حوالي ثلث المدينة، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كان متوقع، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن زعيم انفصالي تدعمه موسكو.

وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفيرودونيتسك إلى أطلال ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

ونقلت تاس عن ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية قوله في تقرير صباح اليوم الثلاثاء “يمكننا قول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل”.

وقال: “لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة”.

وذكرت وكالة تاس أن تقدم القوات الروسية كان صعبا بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة سيفيرودونيتسك.