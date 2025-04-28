الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشهد تقدماً كبيراً

منذ 10 ساعات
آثار غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز

آثار غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز

A A A
طباعة المقال

أبلغ مصدران أمنيان مصريان “رويترز”، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا.

وقال المصدران إن هناك إجماعا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر ذكرت في وقت سابق أن رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد من المقرر أن يلتقي بوفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اليوم الاثنين في القاهرة.

وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

من ناحية أخرى، ارتكب الجيش الإسرائيلي، اليوم، مجازر جديدة بحق المدنيين تركزت في مدينة غزة وشمالي القطاع، وشملت أيضا خان يونس جنوبا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 44 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع -منذ فجر اليوم- معظمهم في مدينة غزة والشمال.

وقد استهدفت أعنف الغارات أحياء في مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحلول مساء اليوم، استهدفت غارات إسرائيلية حيّي التفاح والزيتون شرقي وجنوبي مدينة غزة.

وكان 10 مواطنين استشهدوا في قصف استهدف منزلا بحي الكرامة شمالي مدينة غزة.

وفي بيت لاهيا، أدت غارة إسرائيلية على منزل في وقت مبكر اليوم إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح عدد آخر بينهم أطفال، وفقا لمصادر فلسطينية.

كما تنفذ تلك القوات توغلات في محيط بيت لاهيا وبيت حانون شمالا، وعملت خلال في الآونة الأخير على تهجير آلاف السكان منهما.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة -منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي- ارتفعت إلى 2222 شهيدا و5751 مصابا.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي بمئة طائرة مسيرة
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز
الهند تعزز الأمن في كشمير وتغلق عشرات المقاصد السياحية
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط 91 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة