مصدران لـ"رويترز": أرامكو السعودية تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار هذا الشهر

قال مصدران مطلعان لرويترز “إن أرامكو السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي هذا الشهر، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى دعم ميزانيتها العمومية مع تراجع أسعار النفط”.

وقال أحد المصدرين إن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، ربما تجمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صكوكها. وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن هذا الأمر لم يُعلن بعد.

وأحجمت أرامكو عن التعليق.

ومن شأن صفقة أرامكو أن تأتي في أعقاب زيادة كبيرة في إصدار السندات هذا الشهر مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين وتدفقات كبيرة في صناديق السندات.

وقالت أرامكو في أغسطس آب، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف حول الأرباح، إنها تعتزم مواصلة الاقتراض مضيفة أن مديونية الشركة في الميزانية العمومية من بين أدنى المعدلات في القطاع.

ونقلت رويترز عن مصادر في أبريل نيسان قولها إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء ومتعاملين في السوق بأن المملكة يمكنها التعايش مع انخفاض الأسعار من خلال زيادة الاقتراض وخفض التكاليف.

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي السعودي على طلب من رويترز للتعليق على الأمر في ذلك الوقت.

وكانت آخر مرة لجأت فيها أرامكو إلى أسواق السندات العالمية في مايو أيار 2025 عندما جمعت خمسة مليارات دولار. ثم أصدرت نشرة تتعلق بإصدار الصكوك، في إشارة إلى أن الشركة ربما تلجأ قريبا إلى أسواق الدين مجددا.

تعمل الشركة على خفض التكاليف وتسعى إلى تصفية أصول مع انخفاض أسعار النفط الخام، وأعلنت الشهر الماضي انخفاض أرباحها للربع الثاني 22 بالمئة.

ووقّعت أرامكو الشهر الماضي أيضا اتفاقا بقيمة 11 مليار دولار يشمل “استئجار وإعادة تأجير حقوق تطوير واستخدام أصول معالجة ونقل الغاز في حقل الجافورة” التابع لها، وذلك مع مجموعة من المستثمرين الدوليين بقيادة صناديق تديرها شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (جي.آي.بي)، التابعة لعملاق إدارة الأصول بلاك روك، مما يزيد من سبل التمويل.

وقال زياد المرشد كبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية خلال المؤتمر عبر الهاتف في أغسطس آب إن استراتيجية أرامكو فيما يتعلق بأقسام محفظتها المالية تتمثل في التخلص من رأس المال المقيّد في الأصول ذات العائد المنخفض وإعادة توجيهه نحو الأعمال الأساسية التي تدر عوائد أقوى.

وفي أرباحها للربع الثاني التي صدرت في أغسطس آب، أبقت أرامكو على توزيعات أرباحها الأساسية البالغة 21.1 مليار دولار وأكدت على توجيهاتها بشأن توزيعات الأرباح للعام ككل البالغة 85.4 مليار دولار، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين على الرغم من رياح السوق المعاكسة.