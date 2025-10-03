الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدران لـ"رويترز": توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا لامتلاء صهاريج التخزين

منذ 3 دقائق
أحد حقول النفط في كردستان العراق - رويترز

أحد حقول النفط في كردستان العراق - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مصدران في قطاع الطاقة لرويترز “إن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم الجمعة بسبب امتلاء صهاريج التخزين”.

وذكر أحد المصدرين المطلعين لرويترز أنه من المتوقع استئناف التدفقات حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا (14:00 بتوقيت غرينتش).

فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها لا تزال في طريقها لخسارة أسبوعية بما يتراوح بين سبعة بالمئة وثمانية بالمئة بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+.

بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.43 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 60.80 دولار للبرميل.

وإذا لم تلق الأسعار مزيدا من الدعم خلال الجلسة، فقد يسجل خام برنت عند التسوية أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 30 مايو أيار، بينما سيصل خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى لم يسجله منذ الثاني من مايو أيار.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت 8.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 7.5 بالمئة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “نحن في وضع انتظار وترقب لما ستقرره مجموعة الثماني في أوبك+ خلال مطلع الأسبوع”، مرجحا أن التعافي الطفيف للأسعار اليوم يعود إلى تحسن الإقبال على المخاطرة.

وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء إن ثماني دول في تحالف أوبك+ قد توافق على زيادة إنتاج النفط بما يتراوح بين 274 ألف برميل يوميا و411 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بما يشكل زيادة بمقدار مثلين أو ثلاثة أمثال الزيادة في أكتوبر تشرين الأول، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وتوقع محللون تأثر المعنويات في السوق سلبا نتيجة ارتفاع إمدادات أوبك+ وتباطؤ تشغيل المصافي عالميا بسبب أعمال الصيانة والانخفاض الموسمي للطلب في الأشهر المقبلة.

وقال جانيف شاه محلل شؤون الطاقة لدى ريستاد إنرجي “انخفضت مؤشرات الطلب بشكل طفيف في حوض الأطلسي مع قرب الطلب الصيفي من نهايته”.

في غضون ذلك، عبر محللون لدى جيه.بي مورجان عن اعتقادهم أن سبتمبر أيلول يمثل نقطة تحول، إذ تتجه سوق النفط نحو فائض كبير في الربع الرابع وحتى العام المقبل.

واندلع حريق في مصفاة إل سيجوندو التابعة لشركة شيفرون خلال الليل، غير أن مسؤولا محليا أعلن احتواء النيران في منطقة واحدة.

وهذه واحدة من أكبر المصافي على الساحل الغربي للولايات المتحدة بطاقة إنتاجية 290 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم نحو غزة، مع قوارب أخرى من تونس، كجزء من مبادرة دولية للمساعدة الإنسانية لكسر الحصار البحري الإسرائيلي وتسليم الإمدادات الحيوية للفلسطينيين، في ميناء بيزرت، تونس، 13 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
منظمو أسطول الصمود: إسرائيل اعترضت آخر قواربنا
الفاو: أسعار الأغذية العالمية تنخفض خلال سبتمبر
علم إندونيسيا
إندونيسيا.. تأكيد مقتل 9 طلاب في انهيار مدرسة إسلامية

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!