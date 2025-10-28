مصدران لـ"رويترز": مسؤول أمريكي يجتمع مع مسؤولين بقطاع التعدين في البرازيل

قال مصدران مطلعان لرويترز “إن القائم بالأعمال الأمريكي في البرازيل غابرييل إسكوبار عقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين خلال فعالية للقطاع اليوم الثلاثاء لمناقشة العناصر الأرضية النادرة”.

وذكر المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما أن الاجتماعات انعقدت على هامش فعالية في سلفادور بولاية بايا شمال شرق البرازيل.

ومن المتوقع أن يثار موضوع العناصر الأرضية النادرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة والبرازيل بهدف إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع البرازيلية.

وقال أحد المصدرين إن شركة (سانت جورج ماينينج) الأسترالية للتعدين، التي تمتلك مشروعا للعناصر الأرضية النادرة في ولاية ميناز جيرايس، شاركت في الاجتماع مع المسؤول الأمريكي.

وأكد جوليو نيري، مدير رابطة (ابرام) المعنية بالدفاع عن مصالح شركات التعدين، أن إسكوبار التقى ممثلي القطاع، لكنه لم يقدم تفاصيل حول المناقشات.

وأضاف نيري “التقى بالفعل مع (رابطة) ابرام ثلاث أو أربع مرات وطلب عقد اجتماع مع راؤول يونجمان (رئيس الرابطة)”.