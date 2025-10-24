الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
مصدران لـ"رويترز": مصفاة نفط روسية توقف وحدة المعالجة بعد هجوم أوكراني بمُسيرات

منذ 54 دقيقة
حريق في مصفاة نفط بمدينة أوفا الروسية

قال مصدران في قطاع النفط لرويترز، اليوم الجمعة “إن مصفاة ريازان، رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا والواقعة إلى الجنوب الشرقي من موسكو، علقت عمل وحدة تقطير الخام الأساسية التابعة لها أمس الخميس بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة”.

وزادت أوكرانيا من وتيرة هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في ظل حالة الجمود التي تكتنف محادثات السلام التي يتوسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت السلطات المحلية في روسيا إلى أن مثل هذه الهجمات كانت السبب وراء نقص وقود السيارات في عدد من مناطق البلاد.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أمس الخميس أن قواتها استهدفت مصفاة ريازان.

وذكرت مصادر روسية لرويترز أن وحدة التقطير (سي.دي.يو-4) جرى تعليق عملها بشكل عاجل أمس بعد أن اندلعت فيها النيران عقب هجوم بطائرات مسيرة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة أربعة ملايين طن سنويا، أو 80 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو ربع الطاقة الإجمالية للمصفاة.

    المصدر :
  • رويترز

