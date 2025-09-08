مصدر أمني إسرائيلي: هناك استعدادات لشن هجوم قوي على اليمن قريباً

كشف مصدر أمني إسرائيلي، الاثنين، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم قوي على اليمن قريباً، وفقاً لما نقلته مراسلة العربية.

أتى التصريح الإسرائيلي، بعدما أكدت جماعة الحوثي استهداف مطار رامون الإسرائيلي بطائرة مسيرة، الأحد، مشيرين إلى أنهم هاجموا أهدافاً إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة حوثية في جنوب إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بحسب خدمة الإسعاف.

فيما كشف تحقيق إسرائيلي أولي أن المسيرة الحوثية التي استهدفت مطار رامون تم رصدها كمسيرة غير معادية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الأحد، أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت من اليمن، لافتاً إلى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولهما المجال الجوي الإسرائيلي.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توعد، الخميس الماضي، الحوثيين بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل.

وتعهد الحوثيون تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائهم إلى جانب 11 مسؤولا آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء، الأسبوع الماضي.

كذلك، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أنها تصب في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة، وفق زعمهم.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم.