مصدر أمني مصري: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا في القاهرة

كشفت مصادر أمنية مصرية لرويترز عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا في القاهرة.

وقالت مصادر أمنية مصرية اليوم السبت إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة غدا الأحد.

وأضافت المصادر أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحت أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

,صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت 2آذار/مارس الجاري أن السلطة الفلسطينية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا، قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستكون “السلطة الشرعية الوحيدة” لإدارة غزة بعد الحرب.

وفقدت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، السيطرة على غزة لصالح حركة حماس في عام 2007.

وتخوض إسرائيل وحماس مفاوضات من خلال وسطاء بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان والذي سيبدأ هذا العام في 10 مارس آذار.

ورفضت تل أبيب أمس الجمعة المشاركة بجولة جديدة للمفاوضات، كما أبدت واشنطن تشاؤمها بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال قتل في قصفه لغزة 7 من الأسرى الإٍسرائيليين، بينهم صديق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.