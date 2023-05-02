مصدر أوكراني كبير: إجراء محادثات حول اتفاق الحبوب الاربعاء

قال مصدر أوكراني كبير الثلاثاء إن من المقرر إجراء محادثات غدا الأربعاء حول اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ويسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بمشاركة جميع الأطراف.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز “من المقرر إجراء المحادثات غدا. (بمشاركة) كل الأطراف… أتمنى أن تكون هناك نتائج”.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو\تموز الماضي، بالتصدير الآمن للحبوب التي كانت عالقة بسبب الغزو الروسي من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأشارت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق، الذي أبرم في يوليو\تموز الماضي، بعد 18 مايو\أيار نظرا لعدم تلبية قائمة من مطالبها الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال أندري ليدينيف، المستشار بدرجة وزير في السفارة الروسية بالولايات المتحدة، في منشور على حساب السفارة على تطبيق تيليغرام إنه لم يُحرز أي تقدم على صعيد إزالة العقبات التي تعترض تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وذكر ليدينيف مجددا أن هذه الأزمة ناجمة عن “استراتيجية العقوبات” التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب على موسكو وتشمل قيودا على المدفوعات والخدمات اللوجستية وقطاعات التأمين.