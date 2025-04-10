مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة تستكمل الاستحواذ على تيرنا إنرجي اليونانية

قالت شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، اليوم الخميس، إنها استكملت الاستحواذ على شركة تيرنا إنرجي اليونانية بعد أن اشترت حصة أغلبية فيها خلال العام الماضي، فيما يمثل خطوة جديد في استراتيجيتها للتوسع دوليا.

وتسعى شركة مصدر إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الديون. وعملت على تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية في الأشهر القليلة الماضية.

واستحوذت مصدر على 70 بالمئة من أسهم تيرنا في نوفمبر تشرين الثاني بسعر 20 يورو للسهم.

وقالت مصدر في بيان إن الأسهم المتبقية تم شراؤها بنفس السعر من خلال عرض شراء إلزامي وإخراج بقية المساهمين.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر إن الاستحواذ على شركة تيرنا يؤكد التزام الشركة “بلعب دور فاعل في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة اليوناني والدول الأوروبية الأخرى”.

ولدى الشركة أيضا خطط للتوسع في آسيا والولايات المتحدة. وتتطلع لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، من حوالي 51 جيجاوات، وهي حاليا في مراحل مختلفة من التطوير.

ويوجد المقر الرئيسي لمصدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتسيطر عليها شركة الطاقة والمياه (طاقة) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وصندوق الثروة السيادية (شركة مبادلة للاستثمار).

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الشركة في المراحل الأولى من دراسة طرح عام أولي.