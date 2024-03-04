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مصدر دبلوماسي تركي: أردوغان وعباس سيبحثان جهود إيصال المساعدات إلى غزة

منذ ساعة واحدة
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كشف مصدر دبلوماسي تركي اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال محادثات هذا الأسبوع في أنقرة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن أردوغان وعباس سيبحثان أحدث التطورات في غزة وكذلك الوضع في الضفة الغربية.

وأضاف “تقدم تركيا مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى غزة بالتنسيق مع مصر منذ بداية الهجمات الإسرائيلية… وفي هذا السياق سيتم أيضا مناقشة عمليات المساعدات الإنسانية خلال الاجتماعات مع الرئيس عباس”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال منتدى دبلوماسي في تركيا مطلع الأسبوع إن عباس سيزور أنقرة غدا الثلاثاء ويجتمع مع أردوغان.

ودعت تركيا، التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب عملياتها العسكرية في غزة ودعمت إجراءات محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، مرارا إلى وقف إطلاق النار. لكن ليس لأنقرة مشاركة مباشرة في محادثات الهدنة.

وعلى عكس حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج لا تعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة ونفذت في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما داخل إسرائيل أدى إلى إطلاق إسرائيل لعملياتها العسكرية، منظمة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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