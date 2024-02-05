مصدر دبلوماسي فرنسي: باريس تعتزم استدعاء السفير الروسي

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تعتزم استدعاء السفير الروسي الاثنين بعد مقتل فرنسيين يعملان في مجال الإغاثة في أعقاب ضربة روسية في أوكرانيا الأسبوع الماضي وعلى خلفية ما تصفه باريس بأنه تصعيد في حملة التشهير الروسية التي تستهدفها.

وقُتل متطوعان فرنسيان وأصيب ثلاثة في هجوم روسي بطائرة مسيرة بمنطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا في الأول من فبراير\شباط، فيما وصفه وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه عمل “همجي”.

وقال المصدر الدبلوماسي إن “فرنسا ستكرر إدانتها للضربات الروسية”.

وأضاف المصدر أنها “ستدين التصعيد في حملة التشهير التي تستهدفها”.