مصدر رسمي: بدء اجتماع العقبة بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين

قال مصدر رسمي إن مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بدأوا اليوم الأحد 26\2\2023 محادثات في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر بهدف استعادة الهدوء بعدما أثار تصاعد العنف مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع.

ويشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة إلى جانب ممثلين عن الأردن ومصر. ويحضره أيضا بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن المناقشات تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع واشنطن وشريكها الإقليمي مصر لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والثقة بين الجانبين.

وقال مسؤول كبير في الأردن لرويترز إن الاجتماع يهدف إلى إعطاء الأمل للفلسطينيين في مستقبل سياسي. وأضاف “إذا حقق أهدافه.. فسينعكس ذلك على الأرض”.

يمثل الاجتماع فرصة لوقف التصاعد في الاشتباكات التي اندلعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وأثارت غضبا عربيا ومخاوف دولية من الانجرار إلى صراع إسرائيلي فلسطيني على نطاق أوسع.

وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن هويته “لم يحدث مثل هذا الاجتماع منذ سنوات … إنه إنجاز كبير أن يتم جمعهم سويا”.