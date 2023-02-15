مصدر رسمي: وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

قال مصدر رسمي إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيتوجه إلى سوريا وتركيا اليوم الأربعاء “لإظهار التضامن” بعد الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف في البلدين.

وأرسل الأردن شحنات كبيرة من المساعدات لكلا البلدين.

وفجر 6\2\2023، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا أكثر من 39 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما قارب عدد الإصابات نحو 100 ألف، إضافة إلى تشريد آلاف الأسر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الثلاثاء 14\2\2023، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا و418 شخصا، وأشارت “آفاد” في بيان إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة.

وتزامنا، ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 3 آلاف و688 قتيلا و14 ألفا و749 مصابا، جراء الزلزال المدمر.