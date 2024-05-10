مصدر عسكري أوكراني: القوات الروسية تقدمت كيلومترا داخل خاركيف

قال مصدر عسكري أوكراني كبير إن القوات الروسية شنت هجوما بريا بالمدرعات في وقت مبكر من اليوم الجمعة 10 أيار/مايو 2024، على منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا وتقدمت كيلومترا واحدا قرب بلدة فوفشانسك التي تقع على الحدود في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.

يفتح الهجوم جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي الشامل. وقالت وزارة الدفاع إن القتال في المناطق الحدودية بخاركيف مستمر وإن كييف أرسلت مزيدا من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدراتها.

وأضافت الوزارة “عند الساعة الخامسة صباحا تقريبا، حاول العدو اختراق خطنا الدفاعي محتميا بالمدرعات… وحتى الآن، نتصدى هذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها”.

وقال مصدر عسكري أوكراني طلب عدم الكشف عن هويته إن القوات الروسية تستهدف التقدم لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات من الحدود الروسية وإن قوات كييف تقاتل للحيلولة دون تقدم موسكو.