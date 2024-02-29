مصدر فلسطيني: لقاء موسكو يشهد إجماعا على إنهاء الانقسام

وصف مسؤول فلسطيني ضمن وفد حركة “فتح” المشارك في لقاء يجمع الفصائل في العاصمة الروسية موسكو، أجواء اللقاء بـ”الإيجابية”.

وقال المصدر، اليوم الخميس، إن الوفود المشاركة قدمت أوراقًا تعبر عن رؤيتها للمرحلة الحالية”.

ولفت إلى أن “الأجواء إيجابية وسط إجماع كبير على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف”. بحسب تقرير لـ”إرم نيوز” التي لم تكشف اسم المسؤول.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال اللقاء الفلسطيني الجامع في موسكو، بحضور عدد من الوفود التي تمثل الفصائل الفلسطينية، وأبرزها حركتا فتح وحماس، بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

ويعقد لقاء موسكو برعاية روسية لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وحول لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع الوفود الفلسطينية المشاركة في اللقاء، صباح اليوم الخميس، أوضح المصدر أن “لافروف شدد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتطرق لموضوع الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”.

ونقل عن لافروف قوله، إن “الكثير من الدول الأوروبية، تسأل عند الحديث عن موضوع المفاوضات، عن الطرف الفلسطيني الذي يجب أن يتم التفاوض معه”.

وتابع المصدر: “بناءً على هذا، شدد لافروف على ضرورة إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني ضمن جسم واحد قوي ومتماسك”.