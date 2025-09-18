مصدر في الخارجية السورية: إبرام "اتفاقيات متتالية" مع إسرائيل قبل نهاية العام

أفاد مصدر في وزارة الخارجية السورية في دمشق، الخميس، بأن سوريا وإسرائيل ستبرمان “اتفاقيات متتالية” قبل نهاية العام الحالي، نقلاً عن “فرانس برس”.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن “هناك تقدّماً في المحادثات مع إسرائيل، وستكون هناك اتفاقيات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي”، مشيراً إلى أنها “بالدرجة الأولى ستكون اتفاقيات أمنية وعسكرية”.

وشهد الأربعاء في لندن اجتماعاً بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم براك، استمر لمدة 5 ساعات.

وهذا اللقاء الثالث من نوعه ضمن اجتماعات ثلاثية بين إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة.

كما أفاد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الأربعاء، بأن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وقال الشرع للصحافيين في دمشق، إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وأضاف: “إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى “اتفاقيات أخرى”، ولكن “السلام والتطبيع” ليسا على الطاولة الآن”.

وأوضح الرئيس السوري أن الاتفاق مع إسرائيل “ضرورة”، وذكر أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها، وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمل دمشق في أن يضمن وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب سوريا.

يذكر أن سوريا وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفعلية منذ قيام إسرائيل عام 1948 وإن كانت هناك فترات من الهدوء بين الحين والآخر.

كما قصفت القوات الإسرائيلية أصولاً عسكرية سورية وأصبحت قواتها على مسافة 20 كيلومتراً من دمشق.