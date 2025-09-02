الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر لـ"رويترز": ارتفاع إنتاج كازاخستان من النفط 2% في أغسطس

منذ 12 دقيقة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج كازاخستان من النفط الخام ارتفع إلى 1.88 مليون برميل يوميا في أغسطس آب مقارنة مع 1.84 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وذلك باستثناء مكثفات الغاز.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن إنتاج كازاخستان اليومي من النفط الخام زاد الشهر الماضي اثنين بالمئة مقارنة مع يوليو تموز.

ويزيد هذا المستوى على حصة كازاخستان البالغة 1.53 مليون برميل يوميا لشهر أغسطس آب بموجب اتفاق مع تحالف أوبك+ لمنتجي النفط.

وتنتج كازاخستان منذ عدة أشهر أعلى من حصتها التي حددها تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة إن إجمالي إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 2.15 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 2.09 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

ولم ترد وزارة الطاقة في كازاخستان على طلب من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة بشار الأسد على الأرض بعد انهيار نظامه
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في قضية مقتل صحافيين عام 2012
أُصيب نحو 400 طفل بالإعياء بعد تناول وجبات مدرسية مجانية في إقليم بنكولو غرب إندونيسيا
وجبات مدرسية مجانية تصيب 400 طفل بالإعياء في بنكولو الإندونيسية
إمدادات الديزل الروسية
تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في أغسطس

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية