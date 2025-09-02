مصدر لـ"رويترز": ارتفاع إنتاج كازاخستان من النفط 2% في أغسطس

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج كازاخستان من النفط الخام ارتفع إلى 1.88 مليون برميل يوميا في أغسطس آب مقارنة مع 1.84 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وذلك باستثناء مكثفات الغاز.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن إنتاج كازاخستان اليومي من النفط الخام زاد الشهر الماضي اثنين بالمئة مقارنة مع يوليو تموز.

ويزيد هذا المستوى على حصة كازاخستان البالغة 1.53 مليون برميل يوميا لشهر أغسطس آب بموجب اتفاق مع تحالف أوبك+ لمنتجي النفط.

وتنتج كازاخستان منذ عدة أشهر أعلى من حصتها التي حددها تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة إن إجمالي إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 2.15 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 2.09 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

ولم ترد وزارة الطاقة في كازاخستان على طلب من رويترز للتعليق.