مصدر: مسيرات أوكرانية تستهدف مصفاتين في منطقة روسية

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن كييف هاجمت مصفاتي النفط إلسكي وسلافيانسك في منطقة كراسنودار الروسية بطائرات مسيرة في وقت مبكر من اليوم السبت 27\4\2024 مما تسبب في اندلاع حرائق في المنشأتين.

وأضاف المصدر أن الهجوم نفذه جهاز الأمن الأوكراني. وذكر أن مسيرات أوكرانية استهدفت أيضا مطار كوشيفسك العسكري في المنطقة ذاتها الليلة الماضية.

فيما قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية إن مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط تعرضت لأضرار في هجوم بطائرات‭ ‬مسيرة أوكرانية.

وذكر رومان سينياجوفسكي رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية عبر تطبيق تيليغرام أن تسع هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.

وأفادت خدمات الطوارئ المحلية بأن حريقا اندلع في منطقة صغيرة بالمصفاة وتم إخماده في وقت لاحق.

وقال سينياجوفسكي “لم تتضرر صهاريج التخزين بسبب نظام الحماية المنسق. وتضرر عمود التقطير. وتم إخماد الحريق من خلال الجهود المشتركة للأجهزة المسؤولة”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية السبت أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار، وطائرتين أخريين فوق شبه جزيرة القرم.