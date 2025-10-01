مصدر مطلع يكشف: حماس طلبت توضيح بعض البنود في خطة ترامب

ترامب يبدأ محادثات مع نتنياهو في البيت الأبيض تتركز على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

حالة من التوتر العالمي تسيطر على الأجواء بعد طرح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانهاء حرب غزة، واعطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس 4 أيام كحد أقصى لتجديد خيارها.

وبعدما أمهل ترامب حماس أياماً قليلة للرد، كشف مصدر من الحركة أن الأخيرة طلبت من الوسطاء القطريين والمصريين توضيع بعض البنود والنقاط الواردة في الخطة.

وأضاف المصدر للعربية الأربعاء 1\10\2015 أن حماس أكدت للوسطاء أن من حقها إدخال بعض التعديلات على الخطة طالما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعل الأمر عينه.

كما أشار إلى أن الحركة طلبت أن تكون إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية لا دولية.

كذلك طالبت حماس، وفق المصدر “التفريق بين السلاح الهجومي والدفاعي كون الأخير مكفول عبر الشرائع الدولية”

إلى ذلك، أوضح المصدر أن الحركة الفلسطينية طلبت “وقف الحرب نهائياً وعدم عودة إسرائيل”، فضلا عن وضع جدول زمني واضح للإنسحاب الإسرائيلي من القطاع.

علماً أن نتنياهو كان أكد أمس أن قواته ستبقى في أغلب مناطق القطاع، حتى بعد إطلاق سراح الأسرى. كما شدد على أنه لم ولن يقبل بإقامة دولة فلسطينية، على الرغم من أن خطة ترامب كانت أقرت ضمن بنودها الانسحاب التدريجي من غزة، وتركت المجال مفتوحاً لمسألة إقامة الدولة الفلسطينية.

يذكر أن البيت الأبيض كان نشر مساء الاثنين 29\9\2025 بعض تفاصيل تلك الخطة، المؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها (إسرائيل وحماس).

كما نصت على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحماس، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية .